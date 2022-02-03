Кабул, , 13:36 — REGNUM Польские пограничники задержали четырёх человек на границе с Белоруссией по обвинению в торговле людьми. Утверждается, что эти лица играли активную роль в незаконном въезде мигрантов из Белоруссии в Польшу.

Среди задержанных — гражданин Афганистана, гражданин Турции и два гражданина Иордании.

По имеющимся данным, эти люди проживают в Польше и получали у иммигрантов деньги для перехода через границу в Польшу.

Тысячи просителей убежища в настоящее время застряли на белорусской границе в надежде добраться до стран-членов ЕС. Многие из этих беженцев являются афганцами.