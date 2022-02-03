Париж, , 13:34 — REGNUM Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан официально поддержит кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен во время собрания в Реймсе, сообщает Le Figaro.

Марин Ле Пен на митинге «Национального фронта». 1 мая 2012 года Blandine Le Cain

Премьер-министр Венгрии выступит в видеотрансляции 5 февраля за несколько минут до выхода на сцену Марин Ле Пен.

Поддержка станет реальной возможностью для Марин Ле Пен поработать над своим международным статусом и вырваться из изоляции на зарубежной сцене.

Напомним, в 2017 году, отправляясь в Нью-Йорк, Марин Ле Пен безуспешно пыталась встретиться с главой США Дональдом Трампом. Только президент Ливана согласился принять политика во время последней президентской кампании.