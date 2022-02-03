Санкт-Петербург, 3 февраля, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Статистика заболеваемости COVID-19 в России может достичь своего максимума к 22−24 февраля 2022 года. Об этом 3 февраля руководитель сообщил центра интеллектуальной логистики СПбГУ, заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем СПбГУ Виктор Захаров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Виктор Захаров отметил, что на пике суточная заболеваемость по России должна достигнуть отметки в 200 тыс. случаев заражения. При этом специалист пояснил, что это скорее не пик пятой волны, а конец четвертой волны.

По словам Захарова, положительного изменения в статистике можно ожидать через 30−40 дней после достижения пика. При этом прогноз является общим по стране, специалисты не могут на данный момент дать отдельный прогноз по регионам.

Представитель Санкт-Петербургского университета также отметил, что удалось выявить некоторые закономерности развития эпидемии. Так, величина пика увеличивается пропорционально количеству заболевших.

Отметим, в России за минувшие сутки зафиксировали 155 768 случаев заражения коронавирусной инфекцией. С ковидом госпитализировали 17 792 человек.