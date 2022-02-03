Кишинёв, , 13:33 — REGNUM Самый крупный в Молдавии хлебокомбинат «Франзелуца» с 3 февраля повышает цены на свою продукцию. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Хлеб Ольга Заузанова

«Цена на хлеб была пересчитана с учётом конъюнктуры на рынке при приобретении сырья, подорожания природного газа, топлива, электричества», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, один из наиболее дешёвых видов хлеба, производимых на предприятии нарезной батон «Ботаника» (400 грамм) подорожал почти на 40% с 4,5 до 6,2 леев (до 26 рублей). В компании отметили, что цена на социальный хлеб останется без изменений.

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица по этому поводу сообщила, что правительство предпринимало меры, чтобы не допустить подорожания хлеба в стране. Она также пообещала, что объёмы производства социального хлеба увеличат на 50%, чтобы его хватило всем социально незащищенным гражданам.

Стоит отметить, что последний раз «Франзелуца» повышала цены на хлеб в 2015 году.