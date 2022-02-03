Москва, , 14:26 — REGNUM В 2021 году новые автомобили в России выросли в цене примерно на 20%. Об этом 3 февраля заявил директор автосалона Алексей Голубятников на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам эксперта, стоимость новых автомобилей росла в течение всего 2021 года. Причем такая тенденция касается практически всех марок транспортных средств.

«За прошлый год цены поднялись процентов на 20. Дорожали все марки и выделить кого-то особенным смысла нет. Цены на новые автомобили и автомобили с пробегом взаимосвязаны. Поэтому можно говорить и о росте цен на машины с пробегом. Любопытная тенденция, те кто купил автомобили год назад могут продать дороже или за те же деньги», — сказал Голубятников.

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