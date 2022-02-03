Сургут, Югра, , 13:31 — REGNUM Жителей экономической столицы Югры взволновал уход авиакомпании «Аэрофлот» из Сургута. Об этом говорилось на встрече председателя муниципального парламента Максима Слепова и депутата думы ХМАО Рината Айсина.

Аэрофлот Aeroflot.ru

«Парламентарии сошлись во мнении, что необходимо более предметно — на уровне города и региона совместно с администрацией и исполнительной властью — изучить вопрос, погрузиться в ситуацию, запросить возможную дополнительную информацию и только после этого выходить вместе со всеми сторонами на решение», — говорится в отчёте пресс-службы гордумы Сургута о встрече.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новая попытка замены самолётов «Аэрофлота» бортами лоукостера «Победа» в ряде регионов ожидается весной 2022 года. В Общероссийском объединении пассажиров и уральском бизнес-сообществе негативно воспринимают инициативу компании.

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