Москва, , 13:31 — REGNUM Точных сроков встречи президента России Владимира Путина с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом нет. Об этом 3 февраля сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин и Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

«Пока точных дат нет. Надеемся, что это произойдёт как можно раньше», — сказал Песков.

Он отметил, что президенты действительно проговаривали возможные варианты — как в конце февраля, так и другие даты.

По словам Пескова, обе стороны заинтересованы в том, чтобы встреча состоялась, как только позволит эпидемиологическая ситуация и графики президентов.

Ранее турецкий телеканал A haber сообщил, что Путин может посетить Турцию во второй половине февраля.

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