Астана, 3 февраля, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Министерство энергетики разработало перечень мер по недопущению дефицита топлива в стране. Об этом 3 февраля сообщил на брифинге глава минэнерго Болат Акчулаков.

Nigel Chadwick Нефтехранилище

«Нам нужно наращивать перерабатывающие мощности в Казахстане. Ясно, что строительство абсолютно нового завода занимает достаточно длительное время и требует больших средств, поэтому сегодня мы рассматриваем как один из вариантов поэтапное расширение мощностей на Шымкентском НПЗ», — сказал Акчулаков.

Он также рассказал, что в Казахстане планируется создать резерв нефтепродуктов. Это поможет сгладить рост сезонного потребления топлива. Запасы будут делать на базе компании по добыче и транспортировке нефти «КазМунайГаз» и АО «Казахские железные дороги». Планируется запасть до 190 тыс. тонн топлива.

Напомним, о планах создать запасы нефтепродуктов в Казахстане сообщил в декабре 2021 года президенту республики Касым-Жомарт Токаеву тогдашний министр энергетики страны Магзум Мирзагалиев.