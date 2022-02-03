Воронеж, , 13:30 — REGNUM Нарушения законодательства выявила прокуратура Воронежской области в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Хреновской лесной колледж имени Г.Ф. Морозова» и казённом общеобразовательном учреждении «Горожанский казачий кадетский корпус». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 февраля сообщил старший помощник прокурора области Михаил Усов.

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В двух учебных заведениях, подведомственных региональному департаменту образования, науки и молодёжной политики, прокуроры нашли нарушения законодательства об образовании, санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания обучающихся. Также найдены нарушения, касающиеся хранения пищевой продукции, утилизации бытовых отходов, оснащения помещений учебных корпусов и общежитий, вскрыты недостатки при организации профилактической работы с учащимися.

В отдельных объектах обнаружены нарушения норм и правил пожарной безопасности. Также нарушались социальные и имущественные права учащихся, в том числе детей-сирот и имеющих ограниченные возможности здоровья.

Прокуратурой Воронежской области внесены представления в региональный департамент образования, науки и молодёжной политики Воронежской области об устранении установленных нарушений. К дисциплинарной ответственности привлечены 19 должностных лиц образовательных организаций. На данный момент основная часть нарушений устранена, уточнили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 3 февраля, прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении воспитателя Воронежской кадетской школы — он обвиняется в применении физического насилия к детям.