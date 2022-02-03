В Костромской области закрыть школу на карантин требуют родители
Солигалич, Костромская область, 3 февраля, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Родители требуют закрыть крупную школу в городе Солигаличе Костромской области на карантин по COVID-19. Сообщение об этом было опубликовано в одной из местных групп ВКонтакте.
Как пояснила корреспонденту ИА REGNUM директор образовательного учреждения Елена Храмцова, оснований для отправки всех детей по домам пока нет.
Условия полного закрытия школ 27 января озвучил оперативный штаб региона. Дети отправляются по домам, если в образовательном учреждении на 200 человек заболеют 10% учеников. Для крупных школ показатель составляет 5%. Отметим, что с начала недели в регионе снизилось количество классов и групп на карантине. Если в понедельник 31 января дома из-за коронавируса находились 5685 детей, то в среду, 2 февраля их было меньше — 3854.