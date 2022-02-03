Солигалич, Костромская область, 3 февраля, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Родители требуют закрыть крупную школу в городе Солигаличе Костромской области на карантин по COVID-19. Сообщение об этом было опубликовано в одной из местных групп ВКонтакте.

Солигаличская средняя общеобразовательная школа

«Сейчас так много болеет детей, в средней школе уже 10 классов на карантине! Руководство школы, вы почему не закрываете образовательное учреждение? Сейчас я понимаю, некоторые родители будут недовольны, но здоровье детей важнее, особенно тех, кто не болеет. Уж лучше пусть дома занимаются здоровые, чем потом по больничкам сидят с ингаляторами!»

Как пояснила корреспонденту ИА REGNUM директор образовательного учреждения Елена Храмцова, оснований для отправки всех детей по домам пока нет.

«Хочу успокоить родителей. Процент заболевших детей, при котором по правилам необходимо закрыть школу, пока не достигнут. В школе учатся 763 ребёнка, коронавирусом на сегодняшний день болеют всего 5 детей, что составляет 0,7% от общей численности. На карантин по COVID-19 закрыто 3 класса, по ОРВИ — ещё 12»

Условия полного закрытия школ 27 января озвучил оперативный штаб региона. Дети отправляются по домам, если в образовательном учреждении на 200 человек заболеют 10% учеников. Для крупных школ показатель составляет 5%. Отметим, что с начала недели в регионе снизилось количество классов и групп на карантине. Если в понедельник 31 января дома из-за коронавируса находились 5685 детей, то в среду, 2 февраля их было меньше — 3854.