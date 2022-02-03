Сеул, , 13:29 — REGNUM В Сеуле внимательно следят за предстоящей сессией Верховного народного собрания КНДР. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства объединения Южной Кореи.

Две Кореи Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что 6 февраля в Пхеньяне откроется 6-я сессия Верховного народного собрания (ВНС), на которой будет обсуждаться ряд вопросов, включая «работу кабинета министров» и государственный бюджет.

Верховное народное собрание является высшим органом власти в соответствии с конституцией Северной Кореи. Обычно пленарные заседания, посвященные главным образом бюджету и кадровым перестановкам в кабинете министров, проводятся в марте или апреле. Однако в 2021 году Пхеньян провел заседания ВНС в январе и сентябре. В ходе последнего заседания Ким Чен Ын объявил о восстановлении линий связи с Южной Кореей.

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«Поскольку в прошлом Ким Чен Ын неоднократно раскрывал направления внутренней и внешней политики в ходе выступления на заседании парламента, мы отслеживаем возможность того, что он сделает это в текущем году», — сообщил журналистам представитель министерства объединения Южной Кореи.

Тем не менее, в министерстве подчеркнули, что трудно предсказать присутствие главы КНДР на предстоящей встрече, поскольку после прихода к власти он участвовал только в восьми из 14 сессий Верховного народного собрания.