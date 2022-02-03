Сеул, 3 февраля, 2022, 13:29 — ИА Регнум. В Сеуле внимательно следят за предстоящей сессией Верховного народного собрания КНДР. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства объединения Южной Кореи.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Две Кореи

Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что 6 февраля в Пхеньяне откроется 6-я сессия Верховного народного собрания (ВНС), на которой будет обсуждаться ряд вопросов, включая «работу кабинета министров» и государственный бюджет.

Верховное народное собрание является высшим органом власти в соответствии с конституцией Северной Кореи. Обычно пленарные заседания, посвященные главным образом бюджету и кадровым перестановкам в кабинете министров, проводятся в марте или апреле. Однако в 2021 году Пхеньян провел заседания ВНС в январе и сентябре. В ходе последнего заседания Ким Чен Ын объявил о восстановлении линий связи с Южной Кореей.

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«Поскольку в прошлом Ким Чен Ын неоднократно раскрывал направления внутренней и внешней политики в ходе выступления на заседании парламента, мы отслеживаем возможность того, что он сделает это в текущем году», — сообщил журналистам представитель министерства объединения Южной Кореи.

Тем не менее, в министерстве подчеркнули, что трудно предсказать присутствие главы КНДР на предстоящей встрече, поскольку после прихода к власти он участвовал только в восьми из 14 сессий Верховного народного собрания.