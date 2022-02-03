Черкесск, , 13:29 — REGNUM Всесезонный курорт «Архыз» в Карачаево-Черкесии набирает все большую популярность у туристов. С момента открытия в 2014 году курорт посетили свыше 2,5 млн гостей. Уже есть инвесторы, которые интересуются выкупом курорта у государства, сообщил Хасан Тимижев — генеральный директор акционерного общества «Кавказ.РФ», образованного в 2021 году из АО «Курорты Северного Кавказа». Этот институт развития Северного Кавказа находится в ведении Минэкономразвития РФ.

Горнолыжный курорт «Архыз», Карачаево-Черкесия Александр Погожев © ИА REGNUM

«Опыт «Архыза» наглядно показывает, как рост турпотока на курорт активизирует частный бизнес: уже в этом году здесь кратно увеличится число мест размещения, растет количество и разнообразие сервисов. Как результат — интерес крупных инвесторов к выкупу курорта у государства», — заявил Тимижев.

Напомним, в 2021 году на курорте «Архыз» побывали около 700 тыс. туристов. Это на 25% больше, чем в 2020 году и почти на 100% больше, чем в 2019 году.