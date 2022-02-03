Шефшауэн, , 13:45 — REGNUM В Марокко началась операция по спасению мальчика, упавшего в колодец и находящегося на глубине 60 метров под землёй. Об этом сообщает Maroccan Press Agency.

Фотография мальчика, упавшего в колодец, сделанная спасательными службами Марокко Кадр из видео: hani.alfardan

По данным журналистов, пятилетний ребёнок из города Шефшауэн упал в колодец вечером во вторник, 1 февраля, и был случайно обнаружен соседями.

В социальных сетях началась компания, участники которой требуют от властей спасти мальчика.

Все попытки добровольцев спуститься в колодец окончились неудачей. Из-за узости колодца мужчины могут спустится на глубину не более 20 метров. Тем не менее, спасатели смогли спустить ребёнку телефон, фонарь и припасы.