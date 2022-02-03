Брянск, 3 февраля, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Более 1,4 млн исследований на COVID-19 выполнили лаборатории Брянской области, данные на 3 февраля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. За минувшие сутки госпитализированы 114 новых ковид-пациентов, выписаны после лечения 237 человек, зарегистрировано шесть летальных исходов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии COVID-19 подтверждён у 108 265 жителей Брянской области, в том числе 1 537 случаев заболевания зафиксированы за прошедшие сутки. Выздоровел 97 871 пациент, скончался от осложнений 3 281 человек.

В лабораториях региона в общей сложности провели 1 402 578 исследований на коронавирус.