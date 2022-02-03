Батуми, Грузия, , 14:53 — REGNUM В распоряжении грузинской неправительственной организации «Альтернатива» оказались документы о строительстве в Батуми так называемого «Китайского квартала», сообщает 3 февраля грузинский телеканал «Мтавари архи».

Китаец Цитата из к/ф «Большой переполох в маленьком Китае». Реж. Джон Карпентер. 1986. США

Как явствует из документов, турецкая строительная компания, воглавляемая бизнесменом Галифом Озтюрком, незаконно ведёт строительство на земельном участке, являющимся государственной собственностью.

Гражданские активисты утверждают, что власти не предпринимают никаких мер для возвращения незаконно используемых государственных земель. Глава же муниципальной инспекции, которая должна контролировать незаконное строительство, в это время отдыхает в Дубае.

Глава «Альтернативы» Хатуна Беридзе попыталась пройти на огороженную территорию, но её не пропустила охрана стройки.

«У нас сейчас нет государства. Все друг с другом связаны. Представители власти имеют здесь свою выгоду. «Город в городе» — именно так называют этот «Китайский квартал». И в этот город внутри города намереваются заселить китайцев. Мы не позволим им это сделать! Мы требуем скорейшего демонтажа возведённых конструкций и освобождения государственной территории», — сказала Беридзе.