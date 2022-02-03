Таллин, 3 февраля, 2022, 13:25 — ИА Регнум. В Эстонии стоимость бензина является самой высокой в странах Прибалтики, это не предел. Об этом эстонский специалист по закупкам и логистике на рынке топлива Антон Шафростин заявил в эфире гостелевидения Эстонии на русском языке ETV+.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены на бензин

Комментируя рекордную стоимость литра бензина в стране (А95 достиг цены почти 1,7 евро), эксперт напомнил про высокие акцизы на топливо в Эстонии и специфику местного законодательства.

Так, если посмотреть на розничную цену, то порядка 70 евроцентов стоимости — это цена сырья, порядка 56 евроцентов — акциз, также добавляется налог с оборота 20% и стоимость биокомпонентов (около 15 евроцентов) плюс логистическая составляющая. Отсюда получается стоимость более 1,6 евро, заявил он.

«В силу особенностей законодательства, в Эстонии самые жесткие требования по исполнению бионорм по сравнению с Латвией и Литвой. Наши цены выше, и зимой это особенно чувствуется», — подчеркнул Шафростин.

Эксперт назвал причины, по которым стоимость литра бензина может достичь 2 евро, как уже случилось в соседней Финляндии. Это произойдет, если ралли высоких цен на мировом рынке продолжится и стоимость барреля нефти достигнет 125−130 долларов. «Это будет зависеть от того, как будут развиваться геополитические события, продолжатся ли поставки от одного из ведущих поставщиков нефти на мировой рынок», — пояснил он.

На ситуацию влияет и целый набор других внешних обстоятельств: растет спрос на нефть, восстановление экономик, увеличение трафика туризма. При этом ОПЕК, который снижал добычу нефти, не успевает восстанавливать свои темпы по добыче.

«Получается, что спрос есть, но страдает предложение. Параллельно, все знают о геополитических проблемах, экономическом кризисе, «зеленых повестках». Все это влияет на рынок топлива», — пояснил он