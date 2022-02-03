Ростов-на-Дону, 3 февраля, 2022, 13:24 — ИА Регнум. В Ростовской области приняли решение об участии в прививочной кампании от cOVID-19 ещё 1,6 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 3 февраля.

Фото КБ № 8 ФМБА России Вакцинация от коронавируса

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В настоящее время первую COVID-прививку получили 2 млн 9,76 тыс. человек (+ 1602 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 1 млн 955,99 тыс. человек (+ 1428 за сутки).

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области началась вакцинация от COVID-19 среди детей. Регион получил препарат «Спутник М» в объёме 2400 доз. Первыми участниками прививочной кампании в Ростове-на-Дону стали более 20 ребят.

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