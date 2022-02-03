Москва, , 13:24 — REGNUM США предпринимают действия, которые ведут к усилению напряженности в Европе. Об этом 3 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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По словам Пескова, направление американских солдат в европейские страны вблизи границ России — это не те шаги, которые направлены на деэскалацию. Наоборот, они ведут к усилению напряженности.

«Мы постоянно призываем наших американских контрагентов прекратить нагнетать напряженность на европейском континенте. К сожалению, американцы продолжают это делать», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что речь идёт не просто о провокационных заявлениях, а о направлении американских солдат в европейские страны вблизи российских границ.

Ранее министерство обороны США объявило, что направляет дополнительно около 2000 военных в Европу на фоне ситуации вокруг Украины.

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