Москва, 3 февраля, 2022, 13:23 — ИА Регнум. В 2021 году произошло резкое восстановление количества проверок бизнеса в России. Об этом 3 февраля заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на телеканале «Россия 24».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Малый бизнес России и его друзья

«Контрольно-надзорное перемирие было совершенно явным. Количество проверок бизнеса сократилось в разы в 2020 году», — заявил Титов.

«В 2021 году, при том, что в первый квартал было такое резкое восстановление количества проверок, дальше всё стало опять очень скромно. И, надо сказать, что из всех проверок — там же вступили два новых закона о контрольно-надзорной деятельности, — всё больше и больше проверок сегодня носит профилактический характер», — подчеркнул он.

По его словам, в целом, в контрольно-надзорной деятельности наблюдается реальное повышение качества.

«В уголовных же преследованиях — пока, к сожалению, нет», — отметил Титов.