Чита, , 13:20 — REGNUM В Забайкалье за 2021 год отмечено снижение на 19,9% преступлений, совершенных несовершеннолетними лицами или при их соучастии. Об этом сегодня, 3 февраля, информирует прокуратура региона.

Преступность

Отмечается также, что всего в 2021 году зарегистрировано 587 таких преступлений (в 2020 году — 733), их удельный вес составляет 4,6% от общего числа оконченных преступлений в целом (по России — 3,1%, по ДФО — 4,3%).

Тенденция сокращения преступности несовершеннолетних сохраняется в течение нескольких лет. К примеру, пять лет назад, по итогам 2016 года, в Забайкалье было зарегистрировано 1297 преступлений несовершеннолетних, их удельный вес составлял 8%.

Как сообщало ИА REGNUM, за 11 месяцев 2021 года в Забайкалье, несмотря на общее снижение показателей, рост преступлений, совершенных несовершеннолетними лицами или при их соучастии, зафиксирован в Приаргунском (12, +74,4%), Могочинском (13, +44,4%), Нерчинско-Заводском (10, +25%), а также в 2,5 раза в Газимуро-Заводском (5) районах.

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