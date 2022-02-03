Бангкок, 3 февраля, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Российский стример VJLINK (Кирилл Зырянов) напал на нескольких человек на территории Таиланда. Информацией об этом поделилось издание «Газета.ru» 3 февраля.

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Известно, что стример сначала нанес удары по лицу незнакомой девушки, а вскоре избил одного из местных жителей в холле гостиницы. Оба инцидента произошли на острове Пхукет (Таиланд).

Напомним, что VJLINK заработал славу при помощи публикации неоднозначного контента. Так, ранее молодой человек избил в прямом эфире родную мать.