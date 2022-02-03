Москва, , 13:19 — REGNUM После пандемии государство должно стимулировать развитие производственного малого бизнеса в России. Об этом 3 февраля заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на телеканале «Россия 24».

Малый бизнес России и его друзья Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Вот этот новый рост, конечно, должен быть качественно другим. С учётом того опыта, который мы получили, мы должны развивать малый и средний бизнес, мы должны развивать и производственный малый бизнес, потому что он у нас самый слабенький из всех — всего 7% в структуре малого бизнеса», — заявил Титов.

«Нужно выстроить новую программу экономического роста», — указал он.