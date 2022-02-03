Таллин, , 13:18 — REGNUM

Цены на жилье (сс) nattanan23

Медианная стоимость квадратного метра жилья в Эстонии за год выросла на 20% до 1 833 евро, рост цен продолжится и в 2022 году. Об этом сообщил пресс-релиз эстонской фирмы недвижимости Uus Maa

Рост связан как с заметным ускорением инфляции, так и увеличением объемов вводимого жилищного строительства, влияющих на среднюю цену квадратного метра продаваемого жилья.

По словам аналитика агентства недвижимости, Uus Maa Игоря Хабаля, за год медианная стоимость квадратного метра в квартире в Эстонии выросла на 300 евро. В небольших городах рост был намного быстрее, чем в Таллине, где цена квадратного метра увеличилась на 8,8% до нового исторического максимума в 2 394 евро.

В то же время, добавил он, в январе 2022 года увеличилось число объявлений о продаже и сдаче в аренду: «Высокие коммунальные платежи больше всего влияют на рынок аренды, на котором вероятна небольшая ценовая коррекция».

Кроме того, в январе 2022 года в Эстонии было заключено 1 750 сделок купли-продажи квартир. Это на 3% меньше, чем в том же месяце 2021 года.