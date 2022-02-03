Вашингтон, , 13:17 — REGNUM Американская модель Джиджи Хадид рассказала, что нередко отказывается от съёмок для известных журналов. Об этом 3 февраля пишет BuzzFeed.

Джиджи Хадид Скриншот с YouTube

По словам Хадид, она не принимает предложения, потому что хочет, чтобы «у другой девушки была возможность получить обложку». «Мне не нужно снова делать одну и ту же обложку, если из-за этого может взлететь чья-то карьера», — объясняет модель.

Ранее певец Зейн Малик признался, что ударил по лицу Иоланду Хадид, мать Джиджи Хадид. Суд обвинил артиста в жестоком обращении и отправил его на испытательный срок длительностью 360 дней, а также обязал пройти курс по управлению гневом.

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