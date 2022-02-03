Лондон, 3 февраля, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Британцам свойственен расистский взгляд: что позволительно Западу, не позволено кому-то ещё, и словами мы их не переубедим — только действиями, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 3 февраля, комментируя сообщение канцелярии премьер-министра Великобритании, опубликованное после разговора Бориса Джонсона с президентом России Владимиром Путиным.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борис Джонсон

Согласно сообщению канцелярии, Джонсон «предупредил» Путина, что «вторжение России на Украину» будет «трагическим просчетом». Также британский премьер «выразил глубокую озабоченность враждебной деятельностью России на украинской границе».

« Болтовня по поводу «вторжения России на Украину» уже набила оскомину. Понятно, что никакого «вторжения» не будет. Единственное, что возможно, — это принуждение к миру, если, несмотря на имеющиеся соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе, одобренные Советом Безопасности ООН, Киев решит всё же пойти по пути силового подавления права жителей этого региона на самоопределение, проведения там карательной операции.

Лондону, если он действительно не хочет обострения, стоило бы сконцентрироваться не на поддержке шовинистов, а на политической работе с Киевом в плане продвижения выполнения им его обязательств по «Минску — 2». Это единственный путь к сохранению территориальной целостности Украины, да и то только если Донецк и Луганск получат дополнительные бонусы за своё терпение.

Британцам, конечно, свойственен расистский взгляд: что позволительно Западу (я имею в виду поддержку натовцами тех, кто в своё время решил отделиться от Югославии и Сербии), не позволено кому-то ещё. Здесь мы их словами не переубедим — только действиями, только отпором.