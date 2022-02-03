Омск, 3 февраля, 2022, 13:17 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области выявлен 1801 носитель коронавируса, госпитализировано 216 человек (2 февраля — 212). Об этом ИА REGNUM сообщили 3 февраля в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в Омской области выявлено уже 147 464 носителя SARS-CoV-2. Выздоровели 131 510 человек, в том числе 459 — за сутки.

Жертвами коронавирусной инфекции за сутки стали 15 жителей региона, за весь период пандемии — 3577.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля в Омской области было подтверждено 1663 случая заражения коронавирусом, выздоровел 461 человек, скончались 12 ковид-пациентов.