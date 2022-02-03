Подгорица, , 13:17 — REGNUM Представители института общественного здравоохранения Черногории 3 февраля скорректировали принятые ранее в стране ограничительные меры.

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В соответствии со сложившейся эпидемиологической обстановкой в торговых центрах больше не требуется предъявление ковид-сертификата, зрители допускаются на спортивные мероприятия, сообщил директор Института общественного здоровья Игорь Галич.

Меры действуют до 18 марта.

Галич отметил, что в Черногории проводится наибольшее количество тестов в регионе на 1000 жителей, где в предыдущий период выявлено большое количество случаев, что свидетельствует о хорошем контроле над пандемией.