Москва, 3 февраля, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Круг обязанностей Натальи Поклонской, назначенной заместителем главы Россотрудничества, определит её начальник Евгений Примаков. Он решит в том числе, будет ли работа Поклонской связана с Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 3 февраля журналистам.

Kremlin.ru Наталья Поклонская

«Это зависит от руководителя этого ведомства Примакова, какие он задачи возложит на свою новую заместительницу, такие задачи она и будет выполнять», — сказал Песков.

По его словам, будет ли работа Поклонской связана с поддержкой населения Донбасса, также выяснится после распределения обязанностей внутри ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Наталья Поклонская отказалась от службы российским послом в Кабо-Верде. Президент РФ Владимир Путинназначил её заместителем главы Россотрудничества.

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