Сирт, Ливия, , 13:18 — REGNUM Осадки стали причиной подтоплений ряда населённых пунктов на северо-востоке Ливии. Об этом 3 февраля сообщает Canat-al-Febrayr.

Наводнение в Ливии @libyapress

По данным журналистов, в ночь со 2 на 3 февраля в регионе прошёл сильный ливень, в результате которого были сильно разрушены десятки домов и хозяйственных зданий в городе Сирт.

Отмечается, что на центральных улицах города вода поднялась на высоту 0,5 — 1 метра. Под водой оказались первые этажи зданий, частные легковые машины и сельскохозяйственная техника. Спасательные службы осматривают повреждённые здания и ищут пострадавших, используя подручные плавательные средства.

Ранее местные власти заявляли о том, что спасательные службы и инфраструктура города готовы к любой непогоде. По данным местных СМИ, на создание системы ливневой канализации было потрачено около 100 миллиардов ливийских динаров (около 22$ млн).