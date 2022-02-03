Липецк, 3 февраля, 2022, 13:14 — ИА Регнум. В Липецкой области за последние сутки были госпитализированы 129 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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3 февраля подтверждено 1298 новых случаев заражения коронавирусом — на пять больше, чем за предыдущие сутки. Всего на территории региона было выявлено 96 тыс. 274 положительных результата исследования.

За весь период наблюдения 83 тыс. 145 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 262 — за последние сутки.

За весь период скончались 3059 человек. Восемь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.