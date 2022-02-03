Калуга, 3 февраля, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Проект модернизации теплоснабжающего комплекса города Малоярославец на условиях концессии был представлен 3 февраля в Калуге в формате видеоконференции губернатором Владиславом Шапшой на заседании президиума комиссии по региональному развитию в РФ под председательством заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru На заседании президиума комиссии по региональному развитию в РФ в формате видеоконференции

В Малоярославце предстоит обновить 9 из 12 котельных, а также заменить тепловые сети, износ которых составляет более 95%. Здесь концессионер обязуется за три года построить три и реконструировать четыре котельных, а также привести в порядок все изношенные сети. Еще две котельные инвестор модернизирует в рамках инвестиционной программы без участия федеральных средств. На реализацию проекта потребуется 598 млн рублей. Из них финансовая поддержка из фонда национального благосостояния, направленная в регион через фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, составит 258 миллионов. Калужская область направит почти 300 млн рублей собственных средств. Концессионер инвестирует в тепловой комплекс города 40 млн рублей.

Новые объекты обеспечат потребителям стабильное теплоснабжение и комфортный температурный режим в осенне-зимний период. Изменения коснутся 80% жителей Малоярославца. Правительственной комиссии проект модернизации одобрен. Установлен срок окончания работ — 2024 год, базовый объем — до 1 мая 2024 года.