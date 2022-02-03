Красногорск, 3 февраля, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Ленинском городском округе. Об этом 3 февраля сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этого городского округа увеличилось за сутки на 1149. Следом за Ленинским идет Королев, где за этот же период официально подтверждено заражение новой инфекцией 739 человек. На третьем месте расположился Красногорск, где COVID-19 диагностировали у 562 человек.

Всего за последние сутки в Московской области зарегистрировали 8 721 новый случай заражения коронавирусом.