Ростов-на-Дону, 3 февраля, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Компания Lareli Holdings Limited (Великобритания) обратилась в суд с требованием провести внеочередное собрание акционеров АО «Ростовводоканал», на котором планируется поднять вопрос об избрании нового генерального директора предприятия.

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«Суд обязал АО «Евразийский» (Москва) в срок не позднее 90 дней с даты вступления в силу судебного акта созвать и провести внеочередное общее собрание акционеров со следующей повесткой дня: 1. Досрочное прекращение полномочий текущих членов совета директоров АО «Евразийский». 2. Избрание членов совета директоров АО «Евразийский», — цитирует Don24.ru решение Арбитражного суда Москвы от 28 января 2022 года.

Британская компания в 2014 году стала владельцем АО «Евразийский», купив 100% акций московской компании. АО «Евразийский» владеет пакетом из 75% акций АО «Ростовводоканал». Администрации Ростова-на-Дону принадлежит 25% акций.

ИА REGNUM сообщало, что осенью 2021 года городским властям удалось добиться смены директора ресурсоснабжающего предприятия. Об этом сообщал сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко. Так, на внеочередном общем собрании акционеров были досрочно прекращены полномочия прежнего совета директоров водоканала. Генеральным директором был избран Михаил Поркшеев, о чём свидетельствует запись в едином государственном реестре юридических лиц. В обновлённый состав совета директоров вошли представители муниципальной администрации.