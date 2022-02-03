Казань, 3 февраля, 2022, 13:14 — ИА Регнум. В Татарии продолжается вакцинация несовершеннолетних от коронавируса вакциной «Спутник-М». Как заявила 3 февраля руководитель пресс-службы главы РТ Лилия Галимова, на этой неделе в республику поставят очередную партию препарата.

Скрин иллюстрации министерства здравоохранения Калужской области «ВКонтакте» Вакцинация

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С ее слов, главой республики поставлена задача не прерывать плановую медицинскую помощь для детей. В связи с этим республиканские медучреждения должны принять все возможные меры профилактики от COVID-19, добавила она.

«Медицинское учреждение потенциально то место, где ребенок может заразиться коронавирусом. Поэтому нужно обеспечить как плановую медпомощь, так и все меры для того, чтобы обезопасить детей от заражения», — цитирует Галимову «Татар-информ».

ИА REGNUM напоминает, со 2 февраля до улучшения санитарно-эпидемической обстановки в Татарии приостановлено оказание плановой медицинской помощи. На медпомощь могут рассчитывать пациенты с опасными для окружающих заболеваниями, призывники и поступающие на военную службу, беременные женщины, а также пациенты, состояния которых могут повлечь угрозу жизни.

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