Москва, 3 февраля, 2022, 13:13 — ИА Регнум. На торгах 2 февраля рубль в моменте достигал 2,5-недельных максимумов, но не смог удержать позиции и скорректировался во второй половине дня, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Bp.blogspot.com Рубль

«Пара доллар/рубль оттолкнулась от зоны 75,50 руб. и закрылась на уровне 76,30 руб., хотя по итогам дня все же осталась в небольшом минусе.

Сегодня, 3 февраля, котировки подтвердили локальный разворот после пяти сессий снижения и тестируют область 76,50 руб.

Укрепление российской валюты было временным явлением, и вчерашний разворот мало кого удивил. Рубль позволил себе отойти от долгосрочных минимумов сугубо за счет падения доллара на международной арене, который в свою очередь просел на фоне возросшего интереса к риску.

Теперь же наблюдается перемена настроений в рядах инвесторов, которые фиксируют прибыль после недавнего подъема, что возвращает интерес к покупкам защитного USD.

Также не стоит забывать, что геополитика в любом случае не позволит нашей валюте продемонстрировать устойчивый рост. Более того, накладывается агрессивный настрой Федреззерва, который приступит к повышению ставок уже в следующем месяце.

Тем временем высокие цены на нефть, которая дорожает в том числе за счет геополитической напряженности, не оказывают значимой поддержки российскому рынку на данном этапе.

В случае успешного прохождения барьера 76,50 руб. в поле зрения вернется уровень 77 руб., однако для этого сначала доллару предстоит справиться с промежуточным сопротивлением в области 76,70 руб.

Этот уровень может воспрепятствовать достижению цели в краткосрочной перспективе, если уклонение от рисков не усилится до конца сегодняшних торгов», — считает эксперт.

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