Чита, 3 февраля, 2022, 13:13 — ИА Регнум. В Забайкалье, где за сутки выявили пясти тысяч новых носителей коронавируса, имеется несколько случаев за последние дни, когда проводились мероприятия без соответствующего уведомления и разрешения. Подробности сегодня, 3 февраля, со ссылкой на слова заместителя председателя регионального правительства Инны Щегловой, сообщает пресс-служба забайкальского губернатора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«По данным фактам будут проведены проверки и составлены протоколы. У нас достаточно неплохой опыт организации ограничительных мер в Агинском Бурятском округе, где наблюдается особенно высокий прирост заболеваемости.

Пока не планируем вводить аналогичные меры на территории всего края, но важно проводить проверки повсеместно. Каждый из глав муниципальных районов должен нам до завтрашнего дня отчитаться о проведении проверочных мероприятий», — отметила Инна Щеглова.

Она также отметила, что дистанционный режим работы нужно ввести для максимально возможного количества работников на каждом предприятии в районах Забайкальского края.

Как сообщало ИА REGNUM, забайкальские власти обеспокоены стремительным ростом числа заражений коронавирусом: за сутки (2 февраля) выявлены рекордные более 980 случаев. По словам вице-премьера Забайкальского края Инны Щегловой, такие темпы прироста заставляют принимать особые меры.

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