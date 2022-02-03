Вологда, 3 февраля, 2022, 13:13 — ИА Регнум. В Вологодской области на федеральной трассе М-8 произошло ДТП, жертвами которого стали три человека, сообщает региональное управление ГИБДД.

ДТП

Авария произошла сегодня, 3 февраля, около 9:15 в Сокольском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля «Chevrolet Cruze» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Chevrolet Niva». Три пассажира «Chevrolet Cruze» скончались на месте происшествия.

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