Симферополь, 3 февраля, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение объявлено на территории Республики Крым на 4 февраля, сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Зима

По информации «Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 4 февраля в Крыму ожидается мокрый снег, в том числе очень сильные осадки — в центральных, южных, восточных районах и в горной местности. Возможны гололедица, отложение мокрого снега. Ветер усилится до 15−20 м/с, с порывами до 25 м/с.

«Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, деревьев, слабо укрепленных конструкций и возможными обрывами линий электропередач. Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни», — предупреждают спасатели.

Ранее МЧС объявило штормовое предупреждение на 3 и 4 февраля в связи с угрозой схода снежных лавин.