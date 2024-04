Москва, 3 февраля, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Российская поп-рок группа «Тату», покорившая европейские и американские чарты с англоязычными песнями All The Things She Said и Not Gonna Get Us, вернулась на сцену. Композитор дуэта Сергей Галоян воплотил идею перенести «Тату» в виртуальный мир. Об этом 3 февраля рассказал блогер Дмитрий Кинский.

YouTube T.A.T.u стали аниме-героями в новом клипе

Автор «Нас не догонят» и «Я сошла с ума» в конце января выпустил свой сольный мини-альбом на пять треков под названием Sargas. Одноименный сингл получил экранизацию, в которой зрители могли заметить знакомый дуэт Юлии Волковой и Елены Катиной, нарисованный в стиле аниме.

Согласно информации источника, режиссером мультипликационного клипа стала российская художница, скрывающаяся под ником Rikani Koyoko. Воплощением клипа также занималась ее студия Rik Animation, известная по работе с американским рэпером Ice Cube (О'Ши Джексон) и отечественным блогером Сыендуком (Дмитрий Карпов).

«Я хотел, чтобы музыка из EP была максимально приближенной к моему звучанию конца 90-х и тем самым напоминала фирменный звук «Тату», — признается Галоян. «Чтобы она синематичной, но при этом хитовой. Весь мир хочет их возвращения. Я думаю, мы поняли как это сделать!»