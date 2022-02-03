Санкт-Петербург, 3 февраля, 2022, 13:11 — ИА Регнум. За последние сутки, по данным городского оперштаба от 3 февраля, в Петербурге госпитализировали в больницы 885 пациентов с диагнозом COVID-19, это на 154 человека больше, чем в предыдущие сутки.

Дарья Драй ИА REGNUM Машина скорой помощи

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В коронавирусных стационарах Петербурга лечатся от ковида и пневмонии 7927 человек (+254 человека к показателю предыдущих суток). Выписали по выздоровлению за сутки 705 человек (+14). В реанимационных отделениях лежат 598 человек (-1), к аппаратам ИВЛ подключены 302 пациента (-17).

В Петербурге развернуты 9839 коронавирусных коек, за сутки их стало больше на 640 коек. Больных ковидом принимают в 18 городских и трех федеральных стационарах. Свободный коечный фонд составляет 31,76% от норматива Минздрава.

Амбулаторно лечатся от COVID-19 в Петербурге на 3 февраля 127 763 человека, за сутки их количество увеличилось на 11 233 человека.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге за сутки уменьшился на 0,11 ед. и сейчас составляет 1,19 ед. Эта цифра показывает, сколько в среднем заражает один заболевший до своей изоляции.

Напомним, за 2 февраля в Петербурге выявили 21 234 новых случаев коронавируса (+2000), скончались 56 человек (-7), выздоровели 6295 человек (+1980).