Москва, 3 февраля, 2022, 15:57 — ИА Регнум. США делегировали часть своих задач Британии, сосредоточившись на Китае. Об этом 3 февраля заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУВадим Трухачёв.

Dianna Bonner Борис Джонсон

«Судя по всему, основные свои силы США решили сосредоточить на Китае», — заявил эксперт.

По мнению политолога, Британии, как ближайшему союзнику, просто делегировали часть геополитических задач.

«Так что англичане получили «добро» из-за океана. Для них самих это хорошая возможность напомнить о себе как о глобальном игроке — пусть и второго плана» — заключил Трухачёв.

Напомним, что ранее состоялся визит премьер-министра Британии Бориса Джонсона в Киев.