Стокгольм, , 13:25 — REGNUM Согласно последнему опросу SVT/Novus, «Либералы» и «Зеленые» не наберут необходимые четыре процента голосов на парламентских выборах в Швеции и покинут риксдаг. В свою очередь политический обозреватель SVT Элизабет Марморштейн считает, что для сохранения власти у обеих партий сейчас только один путь — рассчитывать на голоса поддерживающих. Об этом она рассказала в студии телеканала SVT 3 февраля.

Стокгольм. Швеция

Напомним, что в Швеции «голосами поддерживающих» называют голоса тех избирателей, которые не разделают политику партии, но все равно голосуют за нее, чтобы она прошла в риксдаг, а баланс между левыми/правыми (правительственные альтернативы) в парламенте был сохранен.

Как же «Либералы» и «Левые» намерены получить такие голоса?

«Они будут настаивать на том, что они нужны в риксдаге для того, чтобы их правительственные альтернативы была допущены к управлению страной. «Мы — гарант правительства под руководством Умеренных», — будут говорить Либералы. То же самое будут говорить «Зеленые», только теперь уже о правительстве под руководством Социал-демократов», — объяснила журналистка.

Читайте ранее в этом сюжете: «Либералы» и «Зеленые» покинут парламент Швеции — опрос