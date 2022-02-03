Париж, 3 февраля, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что в ближайшие дни поддельные санитарные пропуска будут аннулированы, передает BFM TV.

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Столкнувшись с фальшивыми санитарными пропусками, власти Франции принимают жесткие меры.

Оливье Веран объявил, что около 300 000 поддельных санитарных пропусков будут аннулированы.

Напомним, в декабре взлом учетной записи медсестры из Нанта привел к созданию около 54 000 фальшивых санитарных пропусков. Владение поддельным санитарным пропуском может привезти к тремя годам тюрьмы и штрафом в размере 45 000 евро.