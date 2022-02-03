Песков назвал блокировку RT DE в Германии посягательством на свободу слова
Москва, 3 февраля, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Ситуация, в которой власти Германии запрещают вещание RT DE, является очевидной. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Дмитрий Песков
«Ситуация абсолютно очевидна. Российскому средству массовой информации, скорее, международному средству массовой информации, запрещают вещание в Германии», — сказал Песков.
По его словам, шаг властей ФРГ — «не что иное, как посягательство на свободу слова».