Москва, 3 февраля, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Ситуация, в которой власти Германии запрещают вещание RT DE, является очевидной. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Ситуация абсолютно очевидна. Российскому средству массовой информации, скорее, международному средству массовой информации, запрещают вещание в Германии», — сказал Песков.

По его словам, шаг властей ФРГ — «не что иное, как посягательство на свободу слова».