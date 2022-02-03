Санкт-Петербург, 3 февраля, 2022, 13:19 — ИА Регнум. В центре Санкт-Петербурга ликвидируют последствия технологического нарушения, из-за которого в окружающих домах начали остывать батареи. Об этом 3 февраля сообщили в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Yarnews.net Теплосеть в Ростове

Прорыв был зафиксирован утром 3 февраля на улице Степана Разина, д. 15.

«Для предотвращения более серьезного технологического нарушения принято решение замене ненадежного участка трубопровода, — уточнили в пресс-службе. — Окончание ремонтных работ и перевод системы отопления в штатный режим запланированы на 20:00 мск 3 февраля».

Как заметили в «Теплосети», управляющим компаниям обеспечена возможность подачи тепла по резервной схеме. Для этого необходимо вести постоянный контроль за системами отопления, производить замену воды при снижении температуры теплоносителя в системах отопления.

По данным «Фонтанки», в зону аварии попало около 100 зданий. Читатели сообщили, что батареи остывают, в том числе, в четырех школах в муниципальном округе Лиговка-Ямская.

Отметим, еще один прорыв в Центральном районе Петербурга выявили 2 февраля на Тележной улице, 16. Там также для предотвращения более серьезного технологического нарушения принято решение о замене ненадежного участка трубопровода. Перевод системы отопления в штатный режим работы запланирован на 20:15 мск 3 февраля.