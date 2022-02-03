В Подмосковье с COVID-19 госпитализированы 879 человек
Красногорск, 3 февраля, 2022, 13:07 — ИА Регнум. В медицинские учреждения Московской области доставлены 879 человек с COVID-19. Соответствующие данные опубликованы 3 февраля в статистике официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.
Yanao.ru
Коронавирус
Следите за развитием событий в трансляции: «Влияние «Омикрона»: борьба с коронавирусом в России — все новости»
Днем ранее с этим заболеванием в региональные организации здравоохранения были госпитализированы 957 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на территории Подмосковья 3675 человек выздоровели после COVID-19.