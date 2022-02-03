Москва, 3 февраля, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Не весь российский бизнес восстановил свои показатели до уровня 2019 года. Об этом 3 февраля заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«У нас есть три периода воздействия ковида на экономику: первый период это локдаун, там было совсем тяжело, там меры поддержки, там самые болезненные истории для бизнеса и тех, кто непосредственно связан с потребителем. То есть на ритейле работает, в основном это малый и средний бизнес», — заявил Титов.

«Конечно, ещё пострадали торговые центры, малые, как и крупные, кинозалы — в общем, всё, что связано с потребительских услуг и товаров», — продолжил он.

По его словам, второй период был связан с восстановлением рентабельности предприятий.

«Было хоть и очень тяжело, ковид никуда не делся, но не было локдауна, были ковидные ограничения», — пояснил Титов.

«Мы проводили опрос: 50% из респондентов в бизнесе ответили, что они пока ещё не достигли показателей 2019 года. Но 50% ответили, что достигли, восстановились. Третий период — восстановление оставшихся и начало нового роста», — подчеркнул он.