Москва, 3 февраля, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Кремль очень сожалеет о решении властей ФРГ запретить вещание телеканала RT DE. Об этом сегодня, 3 февраля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Jürg Vollmer Передвижная телестанция RT

«Запрет на вещание телеканала RT DE в Германии — это посягательство на свободу слова», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, в МИД РФ заявили, что введут ответные меры после объявления германским медиарегулятором предписания о прекращении спутникового и иного вещания RT DE.

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