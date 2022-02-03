Кемерово, 3 февраля, 2022, 13:07 — ИА Регнум. В Кемерове с 18:00 сегодня, 3 февраля, до 18:00 (время местное) 4 февраля сохранятся метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе. Продолжаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) первой степени опасности. Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

Кроме того, на то же время режим «чёрного неба» сохранится на территории Новокузнецка и Прокопьевска.

В этих городах ожидаются неблагоприятные метеорологические условия второй степени опасности.